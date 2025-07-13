Головоломки оказались полезны для формирования новых нейронов

Головоломки помогают не только отвлечься от обыденной жизни, но и необходимы в формировании новых нейрональных связей, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.

«Этот эффект может пригодиться, когда, например, атрофический процесс затрагивает основные нейрональные пути, которыми человек всегда пользуется, то он сможет применить альтернативные пути решения задачи, которые формируются в процессе решения головоломок. Головоломки полезны, нельзя их разделить так четко на полезные и бесполезные. Это связано с тем, что уровень когнитивного резерва у каждого человека свой и поэтому для людей с высоким резервом какие-то головки могут показаться простыми или «неполезными», а для человека с другим уровнем возможностей такие головоломки могут стать очень хорошим стартом для решения более сложных и трудных задач в последующем», -— рассказала врач.

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