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Обнаружен новый «ключ» к лечению болезни Альцгеймера

SciAdv: воздействие на белок ципин в мозге может улучшить работу нейронов
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Белок ципин играет ключевую роль в поддержании прочных связей между нейронами, необходимых для обучения и запоминания. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Как выяснили специалисты, ципин помогает правильно распределять белки в синапсах — местах контакта между нейронами. Это обеспечивает эффективную передачу сигналов и слаженную работу нервных клеток. Один из механизмов действия ципина — добавление особых молекулярных меток, которые «направляют» белки в нужное место внутри синапсов.

Исследования на мышах и клеточных линиях также показали, что ципин взаимодействует с протеасомой — клеточным комплексом, ответственным за разрушение белков. При связывании с ней ципин замедляет этот процесс, позволяя полезным белкам накапливаться и поддерживать стабильную работу нейронных соединений. Повышение уровня ципина в клетках приводит к увеличению числа белков, участвующих в передаче сигналов между нейронами.

Кроме того, ученые установили, что ципин усиливает активность другого белка — UBE4A, задействованного в процессе маркировки. Это позволяет предположить, что эффект ципина в значительной мере зависит от его взаимодействия с UBE4A.

По мнению авторов работы, открытие может иметь большое значение для лечения нейродегенеративных заболеваний и последствий черепно-мозговых травм. Так, при болезни Альцгеймера или Паркинсона часто нарушается синаптическая передача. Восстановление этих процессов с помощью ципина может стать новым направлением терапии.

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