На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иордании нашли один из давно потерянных священных городов

Gephyra: у Мертвого моря обнаружили затерянный византийский город Тараис
true
true
true
close
Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи из Университета Мута заявили об обнаружении утраченного византийского города Тараис, упомянутого на знаменитой мозаичной карте Мадабы, но долгое время остававшегося неизвестным. Результаты раскопок описаны в статье в журнале Gephyra.

Открытие стало результатом трехлетнего проекта, начатого в 2021 году. Раскопки велись на юго-восточном побережье Мертвого моря в районе Айн-эль-Калаа неподалеку от деревни Эль-Ирак.

Ключевым ориентиром для исследователей послужила мозаичная карта VI века, сохранившаяся на полу церкви Святого Георгия в иорданской Мадабе. Эта карта считается старейшим географическим изображением Святой Земли и включает более 150 древних мест, среди которых значится и Тараис.

Команда под руководством профессора Мусаллама Р. Аль-Равахнеха использовала сочетание данных с карты, спутниковые снимки и наземную съемку. В результате были обнаружены остатки зданий, керамика, стеклянная посуда и каменные орудия. Особенно важным находками стали руины византийской церкви в форме базилики с фрагментами мозаичного пола и характерным архитектурным оформлением входа. По мнению археологов, такие элементы свидетельствуют о том, что Тараис играл не только религиозную, но и торговую роль в регионе.

Помимо церкви, в ходе раскопок обнаружены прессы для оливкового масла, виноградный пресс и мельница — все это указывало на развитую экономику города. Еще одним важным открытием стали многочисленные надгробия с надписями на греческом и латинском языках. Они содержали христианскую символику и традиционные формулы византийских захоронений, что говорит о существовании в Тараисе организованной христианской общины.

Как предполагают исследователи, город был заброшен в VII веке, вероятно, из-за природных катастроф, смены торговых маршрутов и политических изменений, связанных с переходом от византийского к исламскому правлению. Эти процессы затронули множество поселений в регионе.

Ранее в Шотландии нашли гигантский зал, построенный за тысячу лет до Стоунхенджа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами