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В Шотландии нашли гигантский зал, построенный за тысячу лет до Стоунхенджа

ARО: в Шотландии нашли деревянный зал возрастом около шести тысяч лет
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GUARD Archaeology

Археологи из компании GUARD Archaeology обнаружили вблизи шотландского города Карнусти крупнейший неолитический деревянный зал возрастом около шести тысяч лет. Он был построен примерно в 4000 году до нашей эры — более чем за тысячу лет до появления Стоунхенджа (3000-2500 годы до н. э). Результаты раскопок опубликованы в журнале Archaeology Reports Online (ARО).

Находка представляет собой остатки монументального зала 35 метров в длину и девять метров в ширину. По словам ученых, это самое крупное неолитическое здание из дерева, когда-либо найденное на территории Шотландии.

Зал был построен из массивных дубовых бревен и имел сложную архитектуру: внутренние перегородки, толстые оштукатуренные стены, продуманную планировку. Учитывая масштабы и технику строительства, исследователи делают вывод, что здание служило не только практическим, но и символическим целям — например, было местом собраний и ритуалов для первых фермеров региона.

«Этот монументальный деревянный зал был полностью оформленным, архитектурно развитым сооружением. Он не имел ничего общего с более примитивными мезолитическими постройками, которые ему предшествовали», — объясняет Беверли Баллин Смит, археолог и соавтор отчета о раскопках.

Уникальность находки не ограничивается только ее размерами. В отличие от других неолитических залов, обнаруженных в Шотландии, комплекс в Карнусти включает и второе здание — меньший зал длиной около 20 метров. В большом очаге археологи нашли обугленные зерна злаков и скорлупу лесных орехов, что свидетельствует о бытовой активности.

В главном зале были обнаружили ритуальные предметы — намеренно захороненные каменные орудия и редкие артефакты. Это указывает на церемониальную функцию сооружения.

Выбор места тоже кажется неслучайным. Археологи предполагают, что зал использовался как сезонный центр сбора, возможно, для осенних пиров во время сбора лесных орехов. Среди находок — артефакты, происходящие из отдаленных районов, включая Хайлендс и остров Арран. В числе редких предметов — дымчатый кварц, смоляной камень и топор, изготовленный из необычного граната-альбита-сланца. Все это указывает на широкие культурные и торговые связи неолитического сообщества.

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