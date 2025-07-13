Назван главный «виновник» снижения сексуальной функции у мужчин

Даже незначительное повышение уровня сахара в крови способно негативно повлиять на подвижность сперматозоидов и эректильную функцию. К такому выводу пришли ученые из университетской клиники Мюнстера. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Эндокринологического общества ENDO 2025 в Сан-Франциско.

В исследовании приняли участие 117 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет без диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Наблюдение за состоянием здоровья испытуемых началось в 2014 году и завершилось в 2020-м. Ученые отслеживали изменения в составе спермы, гормональном фоне, уровне гликированного гемоглобина (HbA1c), индексе массы тела и других показателях метаболического здоровья.

HbA1c – это биохимический показатель, который отражает среднее содержание глюкозы в крови за определенный период (обычно за два-три месяца). Исследование показало, что даже при уровне HbA1c ниже порогового значения 6,5 % (используемого для диагностики диабета) у мужчин наблюдалось снижение подвижности сперматозоидов и ухудшение эректильной функции. При этом уровень тестостерона в целом оставался стабильным и не оказывал заметного влияния на сексуальную функцию.

«Возраст и уровень тестостерона долгое время считались ключевыми факторами ухудшения сексуального здоровья у мужчин. Однако наши данные показывают, что решающую роль могут играть именно легкие метаболические нарушения, прежде всего — повышение сахара в крови», — отметил профессор Михаэль Циттманн, врач университетской клиники Мюнстера.

По его словам, мужчины могут эффективно сохранять репродуктивное здоровье с помощью коррекции образа жизни и своевременной медицинской поддержки.

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