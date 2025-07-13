Россиянам старше 60 раскрыли секреты, как пережить жару

Жаркая погода вызывает физиологический стресс, способный провоцировать системные сбои в работе организма, особенно у людей старше 60 лет. Им не стоит выходить на улицу с 11 до 17 часов, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

По словам Ткачевой, повышенные температуры создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, нарушают водно-солевой баланс и ухудшают терморегуляцию. Наиболее уязвимыми в таких условиях оказываются пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, однако риски перегрева актуальны для всех возрастных групп.

«С возрастом естественная терморегуляция снижается: уменьшается потоотделение, замедляется реакция на жажду, а прием некоторых лекарственных препаратов может усугублять обезвоживание. В связи с этим важно пить воду регулярно, не дожидаясь жажды, а также восполнять электролиты. Рекомендуется отдавать предпочтение легкой пище, избегая тяжелых и пересоленных блюд. Одежда должна быть свободного кроя, светлых тонов и изготовлена из натуральных тканей. Обязателен головной убор, поскольку перегрев головы может быстро привести к головокружению или потере сознания. Прогулки целесообразно планировать на утренние или вечерние часы, а в период с 11:00 до 17:00 оставаться в прохладном помещении. Даже использование вентилятора и закрытых штор способно значительно снизить риск перегрева», – рассказала врач.

Особое внимание следует уделить приему лекарственных препаратов. Ткачева отмечает: если пациент принимает диуретики, антигипертензивные или психотропные средства, необходимо обсудить с врачом возможную коррекцию дозировки в жаркий период.

«Важно помнить, что недомогание в условиях высокой температуры окружающей среды может свидетельствовать о развитии теплового стресса. К подобным состояниям следует относиться с повышенным вниманием: тщательно контролировать самочувствие и своевременно реагировать на тревожные симптомы», – рассказала доктор.

Ранее россиян предупредили о рисках гипертонического криза из-за работы на даче.