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Россиянам раскрыли секрет, как получить пользу от головоломок

Врач Зарецкий: головоломки могут принести пользу мозгу при одном условии

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LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Головоломки сами по себе не могут принести пользы человеку, особенно, если решение дается легко. Однако если соблюсти одно условие, то они могут стать полезны для мозга, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Виктор Зарецкий.

«Действительно, если вдуматься, что толку от того, что человек, промучившись целый час, распутал две железяки или сумел сложить из странной формы деревянных фигурок кубик? Рискну высказать третью точку зрения: пользу или вред приносят не сами головоломки, а тот процесс, который происходит при поиске решения», -— рассказал профессор.

Зарецкий подчеркивает, что процесс решения головоломки эффективен при соблюдении одного условия.

«Таким условием является рефлексия процесса, который сначала приводит к затруднению, к переживанию безысходности, тупику, а потом выводит из тупика. В процессе рефлексии человек осознает то, как он действует, устанавливает отношения между способом своего действия и тем негативным результатом, к которому он приводит. Рефлексируя свой способ, он может осознанно его менять, «овладевать» им, и это способствует развитию мышления и самой рефлексии. Если способ найден, то в процессе рефлексии он закрепляется как успешный опыт преодоления затруднения. Таким образом, рефлексия способствует развитию и мышления, и личности в целом, делая процесс решения головоломок не просто интересным, но и полезным для человека. А без рефлексии – это пустая трата времени», — отметил специалист.

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