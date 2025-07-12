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В Солнечной системе обнаружен загадочный объект возрастом 7 миллиардов лет

RAS: новый межзвездный объект может оказаться самой древней кометой во Вселенной
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M. Hopkins/Ōtautahi-Oxford team. Base map: ESA/Gaia/DPAC, Stefan Payne-Wardenaar, CC-BY-SA 4.0

Астрономы сообщили о невероятной находке: новая межзвездная комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года в Чилийской обсерватории ATLAS, может быть старейшей из всех когда-либо зафиксированных. По оценкам исследователей, возраст объекта может превышать 7 миллиардов лет — то есть он сформировался ещё до рождения Солнечной системы. Об этом сообщает Royal Astronomical Society (RAS).

Это лишь третий в истории зафиксированный объект, прилетевший из-за пределов нашей звездной системы. Однако 3I/ATLAS отличается от своих предшественников — 'Оумуамуа (2017) и 2I/Борисова (2019) — тем, что, вероятно, прибыл из другой части Млечного Пути, из так называемого «толстого диска» галактики. Это область с орбитами древних звезд, расположенных выше и ниже плоскости, в которой вращается Солнце.

«По нашим расчетам, вероятность того, что 3I/ATLAS старше Солнечной системы, составляет около двух третей», — отметил Мэттью Хопкинс из Оксфордского университета, ведущий автор исследования.

Особенность этой кометы — богатство водяным льдом. При приближении к Солнцу она начинает активно выделять пары воды и пыль, формируя характерный хвост. Уже сейчас телескопы фиксируют активность на ее поверхности, а ученые уверены: дальнейшие наблюдения помогут подтвердить происхождение объекта и его возраст.

По мнению ученых, 3I/ATLAS может стать ключом к пониманию того, как древние межзвездные тела участвуют в формировании звезд и планет в разных частях галактики. Кроме того, ее открытие произошло буквально за считанные дни до запуска наблюдений с новым мощнейшим телескопом — обсерватории Веры Рубин. Этот инструмент, по прогнозам, сможет обнаружить от 5 до 50 подобных межзвездных объектов.

Если прогнозы оправдаются, комету 3I/ATLAS можно будет увидеть даже в любительский телескоп в конце 2025 — начале 2026 года.

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