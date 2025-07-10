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В НАСА нашли способ разгадать тайну происхождения жизни во Вселенной

arXiv: телескоп НАСА проверит теории происхождения жизни
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NASA

Как именно зародилась жизнь — один из главных вопросов человечества. Ученые из Университета Аризоны предлагают искать ответ не в земных лабораториях, а на других планетах с помощью нового телескопа НАСА — Habitable Worlds Observatory (HWO). Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Идея проста: разные теории о происхождении жизни предполагают разную частоту ее появления. Если изучить достаточно экзопланет, можно сопоставить реальные данные с предсказаниями теорий. Даже одно подтверждение наличия жизни опровергнет гипотезы о ее крайней редкости. А отсутствие признаков жизни на десятках планет, наоборот, укрепит такие представления.

Некоторые модели утверждают, что жизнь требует слишком точного совпадения условий, и потому крайне маловероятна. Другие считают, что она возникает легко — например, в океанах с гидротермальными источниками. Есть и более специфические предположения, например, что для зарождения жизни необходим определенный уровень ультрафиолетового излучения.

Новый телескоп сможет анализировать атмосферный состав далеких миров и искать следы жизни, а также определять наличие океанов, материков и других важных признаков. Ученые подчеркивают, что для проверки гипотез нужны данные как минимум по 50 планетам — это потребует не просто детальных наблюдений, но широких обзоров.

По мнению авторов, этот подход знаменует переход от простого вопроса «Есть ли где-то жизнь?» к гораздо более глубокому: «Как жизнь вообще возникает?» Ответ на него может не только объяснить происхождение нас самих, но и изменить наш взгляд на место человека во Вселенной.

Ранее ученые раскрыли тайну зарождения жизни на Земле с помощью микробов.

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