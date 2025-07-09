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Стало известно, как характер влияет на способности к спорту

Frontiers in Psychology: характер влияет на восприятие физических нагрузок
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Serghei Starus/Shutterstock/FOTODOM

Ключ к тому, чтобы не забросить тренировки и получать от них настоящую пользу, может заключаться в простом правиле: выбирай то, что тебе нравится. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона, которые выяснили, как личностные особенности влияют на восприятие физических нагрузок и уровень стресса. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Команда изучила, как черты личности по модели «Большой пятерки» — экстраверсия, доброжелательность, сознательность,эмоциональная подвижность и открытость — соотносятся с удовольствием от разных видов физической активности и прогрессом в фитнесе. В эксперименте приняли участие 132 человека с разным уровнем подготовки. Часть из них прошла восьминедельную программу велотренировок и силовых упражнений, другая часть составила контрольную группу.

Все участники выполнили серию тестов на силу, выносливость и стресс, а также прошли опрос на определение доминирующих черт личности. Оказалось, что те, кто обладает разными типами характера, действительно склонны получать удовольствие от разных видов упражнений.

Так, экстраверты особенно ценят высокоинтенсивные тренировки вроде интервального HIIT. Люди, склонные к тревожности и беспокойству предпочитают короткие всплески активности, а не длительные нагрузки, и чувствуют себя комфортнее, когда за ними никто не наблюдает. У них же после тренировок наблюдалось наибольшее снижение уровня стресса — в отличие от других участников.

«Мы хотели понять, почему многим людям сложно оставаться активными на долгосрочной основе. Результаты показали, что при учете личностных особенностей можно индивидуально подбирать подходящие нагрузки и таким образом повысить шансы, что человек не бросит занятия», — объяснила ведущий автор исследования доктор Фламиния Ронка.

Авторы считают, что эти данные помогут разрабатывать персонализированные фитнес-программы и делать физическую активность более привлекательной для самых разных людей.

Ранее был назван простой способ улучшить память и внимание.

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