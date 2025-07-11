Над российским регионом пролетел яркий метеор

Над территорией Челябинской области в ночь на 11 июля пролетел яркий метеор. Об этом сообщил портал 74.ru.

Участник проекта Starvisor Дмитрий Москин опубликовал ролик явления. По его словам, видео было снято к югу от Челябинска. Вспышку также могли наблюдать жители Миасса, Кургана, Магнитогорска и других городов, расположенных в радиусе 700 километров.

«Прилетел [метеор] сегодня ночью, в 01:24 по местному времени. Болид достаточно яркий был, наблюдать можно было со всей области», — сказал Москин.

В мае камеры Крымской астрофизической обсерватории зафиксировали редкое небесное явление — метеор типа грейзер, который лишь слегка коснулся верхних слоев атмосферы и снова вышел в космос. По словам научного сотрудника обсерватории Сергея Назарова, небесное тело пролетело практически через весь небосвод, «прочертив» дугу длиной около 170 градусов.

Ранее в небе над США сотни очевидцев обнаружили зеленый огненный шар.