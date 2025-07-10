Российский космонавт Платонов отправится на МКС в составе миссии Crew-11

Запуск миссии Crew-11 к Международной космической станции (МКС), в состав которой входит российский космонавт Олег Платонов, намечен на 31 июля. Об этом сообщил директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич, пишет РИА Новости.

«В настоящее время мы нацелены произвести запуск не позднее 31 июля с площадки 39 на космодроме Кеннеди. Это произойдет примерно в 12:09 по восточному времени США (17:09 мск)», — заявил Стич на брифинге.

По словам Стича, время полета от старта до стыковки с МКС не должно превысить 39 часов. Ожидается, что стыковка корабля со станцией произойдет примерно в 03:00 по восточному времени США (07:00 мск) 2 августа. В целях обеспечения безопасности экипажа максимальная продолжительность полета ограничена 40 часами.

Стич отметил, что изначально запуск планировался на середину августа, однако NASA удалось оптимизировать график подготовки к полету. Данная миссия станет 19-м пилотируемым полетом корабля Crew Dragon с использованием ракеты Falcon 9.

В состав экипажа входят командир Зина Кардман, пилот Майкл Финк, специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA) и специалист Олег Платонов («Роскосмос»).

3 июля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», несущая на МКС транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31».

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