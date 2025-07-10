Стало известно, передается ли чувство юмора по наследству

TRHG: чувство юмора формируется окружением, а не передается по наследству

Международная команда ученыъ выяснила: хотя вера человека в собственное чувство юмора может частично зависеть от генетики, сама способность к созданию смешных шуток почти полностью формируется окружающей средой. Работа опубликована в журнале Twin Research and Human Genetics (TRHG).

Команда под руководством психолога Гила Грингросса из Университета Аберистуита изучила более 1300 взрослых близнецов. Участники оценивали себя и своих братьев/сестер по чувству юмора, а затем придумывали подписи к двум комическим картинкам из архива The New Yorker. Независимые судьи оценивали, насколько шутки действительно смешны.

Оказалось, идентичные близнецы действительно чаще считали себя и друг друга одинаково смешными — это указывает на умеренное влияние генов на самооценку. Однако по реальной способности шутить — то есть по качеству подписей — разницы между однояйцевыми и разнояйцевыми парами не было. Это указывает на то, что хорошее чувство юмора юмор определяется в первую очередь внешними факторами.

«Мы ожидали, что способность к юмору, как и интеллект или креативность, окажется частично генетически обусловленной. Но этого не произошло», — отметил Грингросс.

Сейчас команда Грингросса готовит повторное исследование на другой выборке, чтобы проверить надежность полученных результатов.

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