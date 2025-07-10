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Ученые предупредили об опасности орехов кешью для детей

Allergy: орехи кешью стали чаще вызывать аллергические реакции у детей
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Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из берлинской клиники Charité зафиксировали рост числа опасных аллергических реакций на кешью у детей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Allergy.

В основу научной работы легли данные Европейского реестра анафилаксии за 2007–2024 годы. Среди почти шести тысяч зарегистрированных пищевых аллергий 1389 были связаны с древесными орехами. Чаще всего причиной анафилаксии у детей становился именно кешью — в 334 случаях. На втором месте оказался фундук (211 случаев), на третьем — грецкий орех (146 случаев). При этом тяжелая реакция нередко возникала даже после употребления менее одной чайной ложки продукта.

Анафилаксия — это острая и стремительно развивающаяся аллергическая реакция, которая может привести к летальному исходу без немедленной медицинской помощи. Она возникает, когда иммунная система отвечает на безвредное вещество — например, белок из пищи или компоненты лекарств — как на опасный патоген. В организме резко высвобождаются биологически активные вещества, в том числе гистамин, что приводит к отеку дыхательных путей, резкому падению артериального давления, нарушению дыхания, кожным реакциям, расстройствам желудка и потере сознания.

Большинство пострадавших не подозревали о своей аллергии: заранее осведомлены о риске были лишь 23% детей и 21% взрослых. Адреналин — главное средство при анафилаксии — применялся крайне редко: только в 13% случаев у детей и 3% у взрослых. Лишь при обращении к медикам препарат использовался чаще — в 40% эпизодов.

Авторы работы предупреждают: случаи анафилаксии, вызванной кешью, у детей учащаются, и этот орех уже «превзошел» по опасности более привычные аллергены. Исследователи призывают родителей быть внимательнее при введении орехов в рацион ребенка и своевременно консультироваться с аллергологами.

Ранее врач рассказал, может ли пищевая аллергия пройти сама.

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