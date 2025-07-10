Разработка россиянина превратит навоз в питьевую воду

Изобретатель Владимир Горбашов при поддержке программы Национальная техническая инициатива (НТИ) создал и запатентовал новый способ очистки и избавления от запаха сточных вод сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что новая разработка даст возможность перерабатывать навоз до состояния питьевой воды. В процессе используются химические реакции и специальный электрический измельчитель. По словам изобретателя, очистной комплекс работает эффективно, но при этом потребляет мало энергии. Горбашов отметил, что воду, которую он создает, можно пить без опасений за здоровье.

Разработка решит проблему с осадочным илом — грязью, остающейся в очистных сооружениях после биологической обработки воды. Теперь такую воду, отметил автор проекта, можно будет использовать в агропромышленности, например, на свинофермах и молочных комплексах.

До этого сообщалось, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили новое решение для повышения эффективности очистки сточных вод. Технология использует отходы нефтеперерабатывающих предприятий для создания специальных носителей активного ила, что позволяет одновременно решать две экологические проблемы: утилизацию промышленных отходов и фильтрацию стоков.

Ранее российские ученые выяснили, какие почвы получают пользу от небольших разливов нефти.