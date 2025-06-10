В России создали новый способ очистки стоков с помощью нефтешламов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили новое решение для повышения эффективности очистки сточных вод. Технология использует отходы нефтеперерабатывающих предприятий для создания специальных носителей активного ила, что позволяет одновременно решать две экологические проблемы: утилизацию промышленных отходов и фильтрацию стоков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Для производства носителей специалисты предложили использовать смесь отходов пластиковой упаковки и нефтешламов в соотношении от 1:1 до 3:1. Процесс термической обработки происходит при температуре всего 110–125°C, что почти вдвое ниже, чем требуется для существующих аналогов, что обеспечивает значительную экономию энергии.

Как пояснили в ПНИПУ, полученный материал обладает оптимальной пористой структурой, которая эффективно удерживает колонии бактерий активного ила. Эти микроорганизмы играют ключевую роль в очистке сточных вод, разлагая органические загрязнения, включая нефтепродукты и аммонийный азот — особенно опасные компоненты промышленных стоков.

Испытания показали, что применение новых носителей позволяет повысить эффективность очистки воды от нефтепродуктов на 10–15%, а от аммонийного азота — на 55%. Последний показатель особенно важен, так как превышение допустимых концентраций этого вещества (более 0,4 мг/дм3) представляет серьезную угрозу для водных экосистем и затрудняет подготовку питьевой воды.

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