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Наука
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Российские ученые нашли почвы, которым полезны разливы нефти

ПНИПУ: микробы в перегнойно-карбонатных почвах процветают от небольших доз нефти
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Shutterstock

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) провели масштабное исследование влияния нефтяных загрязнений на различные типы российских почв. Работа позволила определить типы грунта, наиболее устойчивые к разливам нефтепродуктов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Крупные нефтяные разливы продолжают оставаться серьезной угрозой для окружающей среды. В декабре 2024 года авария танкеров в Керченском проливе привела к загрязнению Черного моря и гибели морских обитателей. Подобные катастрофы не только уничтожают экосистемы, но и наносят долгосрочный ущерб почвам, снижая их плодородие.

В новом исследовании особое внимание уделили изучению воздействия на сапрофитные микроорганизмы — важнейшие участники почвообразовательного процесса, которые перерабатывают органические остатки в питательные вещества.

Самыми устойчивыми оказались глинистые и темные каштановые почвы, распространенные в Волгоградской и Ростовской областях. Неожиданные результаты дали перегнойно-карбонатные почвы Ставропольского края и Карачаево-Черкесии — малые дозы нефти (5-20 г/кг) здесь даже стимулировали рост полезных микроорганизмов.

«Наши эксперименты демонстрируют, что воздействие нефти на почвенные микроорганизмы зависит от типа почвы и концентрации загрязнения. В некоторых случаях углеводороды могут служить дополнительным питательным субстратом», — пояснила доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Эльвира Сакаева.

Полученные данные помогут разработать более эффективные методы восстановления загрязненных территорий. Для разных типов почв можно будет подбирать оптимальные способы очистки — от биоремедиации с использованием специальных бактерий до физико-химических методов. Особое внимание ученые уделяют профилактическим мерам, включая совершенствование технологий добычи и транспортировки нефти.

Ранее российские ученые разработали удобрения, улучшающие урожаи корнеплодов.

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