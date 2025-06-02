Российские ученые нашли почвы, которым полезны разливы нефти

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) провели масштабное исследование влияния нефтяных загрязнений на различные типы российских почв. Работа позволила определить типы грунта, наиболее устойчивые к разливам нефтепродуктов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Крупные нефтяные разливы продолжают оставаться серьезной угрозой для окружающей среды. В декабре 2024 года авария танкеров в Керченском проливе привела к загрязнению Черного моря и гибели морских обитателей. Подобные катастрофы не только уничтожают экосистемы, но и наносят долгосрочный ущерб почвам, снижая их плодородие.

В новом исследовании особое внимание уделили изучению воздействия на сапрофитные микроорганизмы — важнейшие участники почвообразовательного процесса, которые перерабатывают органические остатки в питательные вещества.

Самыми устойчивыми оказались глинистые и темные каштановые почвы, распространенные в Волгоградской и Ростовской областях. Неожиданные результаты дали перегнойно-карбонатные почвы Ставропольского края и Карачаево-Черкесии — малые дозы нефти (5-20 г/кг) здесь даже стимулировали рост полезных микроорганизмов.

«Наши эксперименты демонстрируют, что воздействие нефти на почвенные микроорганизмы зависит от типа почвы и концентрации загрязнения. В некоторых случаях углеводороды могут служить дополнительным питательным субстратом», — пояснила доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Эльвира Сакаева.

Полученные данные помогут разработать более эффективные методы восстановления загрязненных территорий. Для разных типов почв можно будет подбирать оптимальные способы очистки — от биоремедиации с использованием специальных бактерий до физико-химических методов. Особое внимание ученые уделяют профилактическим мерам, включая совершенствование технологий добычи и транспортировки нефти.

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