Ученые раскрыли тайну зарождения жизни на Земле с помощью микробов

Ученые из Университета Монаша, Университета Мельбурна и Университетского колледжа Лондона, пролили свет на то, как могла зародиться жизнь на Земле — и как микробы могут помочь нам сегодня в борьбе с изменением климата. Работа опубликована в журнале The ISME Journal.

Речь идет о микробиолитах — каменистых структурах, которые строят колонии микроорганизмов. Они считаются одними из самых древних следов жизни на планете. Оказалось, что многие микробы внутри этих структур выживают не за счет света, как растения, а благодаря химическим реакциям.

«Мы обнаружили, что эти микробы умеют получать энергию даже в полной темноте — например, используя водород, аммиак или железо», — рассказал один из авторов работы, доктор Франческо Риччи из Университета Монаша.

По его словам, это говорит о том, что микробиолиты были своеобразными «лабораториями эволюции», где зарождались новые способы выживания.

Другой исследователь, доктор Боб Леунг, добавил: «Эти микробы работают вместе как хорошо слаженная команда — они не только выживают, но и активно перерабатывают углекислый газ даже ночью, когда нет фотосинтеза».

Работа показала, что микробные сообщества могут стать моделью для очистки атмосферы от парниковых газов. Исследователи уверены, что эти механизмы можно использовать для нейтрализации промышленных выбросов.

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