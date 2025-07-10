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Ученые приблизились к массовому производству искусственной крови

SciSig: сигнальный белок CXCL12 поможет ускорить создание искусственной крови
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Лондонского университета имени королевы Марии нашли способ повысить эффективность создания искусственной крови в лаборатории. Они обнаружили, что формирование главных (красных) клеток крови зависит от работы сигнального белка хемокина CXCL12. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling (SciSig).

Ученые объяснили, что CXCL12 участвует в созревании эритроцитов — он помогает клеткам-предшественникам избавляться от ядра, завершая превращение в полноценные красные кровяные тельца. Это самые многочисленные клетки крови, занимающие до 40-45% ее объема.

Этот процесс в норме происходит в костном мозге: стволовые клетки трансформируются в эритробласты (промежуточную форму), которые затем теряют ядро и становятся эритроцитами. Потеря ядра необходима для уплотнения клетки и повышения содержания гемоглобина. В эксперименте добавление CXCL12 позволило имитировать этот этап in vitro, что дает возможность усовершенствовать технологии производства крови.

Сейчас искусственные эритроциты создаются в основном из стволовых клеток пуповинной крови или костного мозга, но их запасы ограничены. Перепрограммирование обычных клеток уже возможно, однако на стадии избавления от ядра эффективность не превышает 40%. Введение CXCL12 может существенно повысить этот показатель.

По словам ученых, открытие может приблизить медицину к созданию редких групп крови и персонализированных препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Кроме того, «искусственная» кровь может решить проблему нехватки донорской.

Ранее был создан имплант, предотвращающий смертельно опасные приступы у диабетиков.

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