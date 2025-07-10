Слоны могут общаться жестами с людьми, выяснили ученые

Слоны могут осознанно использовать жестикуляцию для передачи информации при общении с людьми. При этом применять животные могут 38 типов жестов. К такому выводу пришли ученые Гарвардской медицинской школы. Результаты их работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Исследователи изучали африканских саванновых слонов в национальном парке водопадов Виктория (Зимбабве). Они стремились понять, способны ли животные использовать жесты для намеренного общения — так называемой целенаправленной преднамеренности, ранее зафиксированной только у приматов. Слонам показывали поднос с фруктами, но ставили его вне зоны досягаемости животных — доступ к еде ним имел только человек-экспериментатор.

Ученые зафиксировали 38 различных жестов, которые слоны применяли исключительно в присутствии человека, смотрящего на них. Чаще всего животные указывали хоботом в сторону подноса с яблоками. Но если им давали пустой поднос, они прекращали жестикуляцию, переходя к другим формам поведения. Это, по мнению исследователей, может говорить о том, что слоны воспринимали ситуацию как завершение сеанса кормления.

Уже известно, что слоны активно используют вокализацию, касания и химические сигналы для общения, а также улавливают сейсмические колебания. Более того, ранее было показано, что они могут «обращаться по имени» друг к другу. Новое исследование добавляет к этому списоку доказательств и жестикуляцию как осмысленный инструмент коммуникации.

«Как и люди, слоны — социальные, умные и долгоживущие животные. Их выживание зависит от крепких связей внутри группы, и в этом контексте жесты становятся важным средством общения», — заключили авторы работы.

Ранее у берегов Дании обнаружили «ясли» загадочных древних акул.