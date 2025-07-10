Ученые раскрыли, как динозавры научились летать

Группа палеонтологов из Университета Стоуни-Брук (США) впервые обнаружила у динозавров-тероподов гороховидную кость — элемент запястья, играющий критически важную роль в полете современных птиц. Об открытии сообщается в журнале Nature.

До сих пор считалось, что у предков птиц отсутствовала гороховидная кость. Однако анализ окаменелостей двух видов — троодонтида и овирапторида — опроверг это представление. Благодаря компьютерной томографии высокого разрешения ученым удалось цифровым способом реконструировать крошечные запястные кости, напоминающие бусины. Оказалось, что это мигрировавшая гороховидная кость, впервые обнаруженная у нептичьих динозавров.

У птиц эта кость помогает формировать суставные связки, необходимые для автоматического складывания крыла при сгибании локтя. Особая форма — с V-образной выемкой — позволяет гороховидной кости охватывать кости кисти, предотвращая их вывих во время полета. Открытие подсказывает, что такие адаптации могли возникнуть еще до появления настоящих птиц.

«Это первый случай идентификации переместившейся гороховидной кости у плотоядного динозавра, не относящегося к птицам», — отметил Наполи, ведущий автор работы. Он добавил, что возникновение этой структуры совпадает с датировкой ранних экспериментов динозавров с полетом.

Исследователи полагают, что решающая перестройка запястья произошла у группы тероподов Pennaraptora, к которой относятся велоцирапторы, троодонтиды и овирапторозавры — динозавры с крыльями и оперением. По оценке авторов, попытки освоить полет в этой группе возникали минимум дважды, а возможно — до пяти раз.

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