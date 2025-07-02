На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли тысячи яиц динозавров в Провансе

AFP: тысячи яиц динозавров найдены у горы Сент-Виктуар во Франции
true
true
true
close
metha1819/Shutterstock/FOTODOM

Французские палеонтологи обнаружили крупнейшее в мире скопление яиц динозавров в окрестностях горы Сент-Виктуар на юго-востоке Франции. Район близ Экс-ан-Прованса получил неофициальное название «Яйца Прованса» — по оценкам специалистов, здесь находится до одного яйца на каждый квадратный метр. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Уникальность находки заключается в том, что яйца здесь встречаются чаще, чем где-либо в мире, а условия в меловом периоде способствовали их отличной сохранности: затопленные равнины и илисто-глинистые почвы позволяли яйцам окаменеть.

«Мы буквально ходим по яичной скорлупе», — рассказал палеонтолог Тьерри Тортоcа из природного заповедника Сент-Виктуар.

Хотя яйца находят ежегодно, большинство из них пустые — либо не оплодотворенные, либо из них уже вылупились детеныши. Найти эмбрионы — «Святой Грааль» для ученых, который помог бы точно определить вид динозавров, но пока этого сделать не удалось.

«Пока мы не найдем эмбрион, мы не узнаем, кто их отложил», — отметил Тортоcа.

Лучшие находки ученых за последние годы — кости конечностей, такие как бедренная и большеберцовая кости, принадлежащие, вероятно, травоядным динозаврам вроде рабдодонов или титанозавров.

Заповедник с 1994 года закрыт для посещения, чтобы защитить уникальное наследие от мародеров. Однако власти региона рассматривают возможность развития «палеонтологического туризма».

«Франция — единственная страна, которая не умеет использовать своих динозавров для привлечения туристов», — посетовал Тортоcа. В других странах, по его словам, могли бы создать целый музей даже ради одного зуба динозавра.

Ранее у животных, живущих в горах, нашли странную особенность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами