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Как по состоянию кожи оценить здоровье ЖКТ, рассказал врач

Врач Вялов: сухость и тусклый цвет кожи могут указывать на проблемы с кишечником

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Хроническая сухость, шелушение и тусклый цвет кожи могут быть связаны с проблемами кишечника, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, гепатолог Института пластической хирургии и косметологии Сергей Вялов.

«Обычно мы наблюдаем общее ухудшение состояния кожи, без уникальных отличительных симптомов. Нет такого, что красный прыщ круглой формы на носу означает дисбактериоз, а шелушение кожи и сухость говорит о запорах. Есть только одно исключение: желтуха. Хроническая сухость, шелушение и тусклый цвет кожи могут быть связаны как с едой и кишечником, так и с другими проблемами. Кишечник может стать главным подозреваемым в случае, если косметика, витамины, процедуры и прочие усилия не помогают улучшить состояние кожи, у вас есть симптомы со стороны кишечника: запоры, метеоризм, вздутие, боли в животе, возможно частый стул или если ухудшение состояния кожи сопровождается низким уровнем энергии, частыми затяжными инфекциями, головной болью, плохим настроением», — рассказал доктор.

По словам врача, неправильное питание влияет на микрофлору, продукцию короткоцепочечных жирных кислот и вызывает хроническое воспаление в кишечнике.

«Он становится более проницаемым для токсинов. Эти ядовитые вещества попадают в кровь, провоцируя воспалительную реакцию. Она может проявляться очень слабыми и неконкретными симптомами: головной болью, постоянной усталостью, небольшой сыпью на коже и т.д. Состояние кишечника и микрофлора также могут влиять на здоровье и кожу за счет других механизмов: нарушения усвояемости витаминов и микроэлементов, ослабления иммунитета, ухудшения переносимости продуктов», — отметил доктор.

Чтобы проверить, есть ли в организме воспаление, можно сдать ультрачувствительный анализ крови на С-реактивный белок.

«Этот особый анализ определяет небольшое повышение этого воспалительного маркера. Если он повышен, это фактор риска сердечно-сосудистых болезней, повреждения печени и других проблем со здоровьем. Но этот показатель сообщит о наличии воспаления где-то, и совсем не обязательно, что в кишечнике. Для проверки кишечника, микрофлоры и пищеварительной системы лучше сделать гастро-чекап — полную проверку именно пищеварительной системы, которая занимает примерно четыре часа. Организм проверяют сразу на 150 состояний и заболеваний», — заключил доктор.

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