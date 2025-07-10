Россияне придумали, как в восемь раз сократить смертность телят от диареи

Ученые Казанского государственного аграрного университета совместно с коллегами из других учреждений нашли способ в восемь раз сократить смертность телят от диареи и воспаления легких при помощи двух типов препаратов — пробиотика (полезных бактерий) и иммуностимулятора, которые укрепляют естественную защиту организма новорожденных телят. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КазГАУ.

Комбинированное использование этих средств позволило снизить заболеваемость молодняка с 80 до 10%. Схема помогает защитить животных от кишечных инфекций и воспаления дыхательных путей — основных причин гибели телят в первые месяцы жизни.

По данным последних отчетов, более половины телят в возрасте до 10 суток подвержены болезням желудочно-кишечного тракта, а гибель по этой причине составляет практически 60% от всего павшего молодняка. Проблема обострилась из-за растущей устойчивости болезнетворных бактерий к антибиотикам, что заставило ветеринаров искать безопасные альтернативы.

«Использование пробиотика и иммуностимулятора позволило усилить естественные защитные факторы организма — повысилась активность ферментов, уничтожающих бактерии, и выросло количество защитных белков в крови. Такой подход активизирует как клеточный, так и гуморальный иммунитет — два основных механизма защиты от инфекций», — рассказал профессор кафедры технологии животноводства и зоогигиены Владимир Софронов.

Применение пробиотика сократило заболеваемость кишечными инфекциями и воспалением дыхательных путей в 2,5 и 1,5 раза соответственно. Иммуностимулятор уменьшил число случаев кишечных инфекций в 2,5 раза, а воспаления легких — в три раза. Наибольший эффект дало сочетанное применение препаратов: заболеваемость кишечными инфекциями сократилась в пять раз, а случаев воспаления дыхательных путей не зарегистрировали вовсе.

Разработанная схема может стать основой для новых протоколов профилактики заболеваний молодняка крупного рогатого скота в первые месяцы жизни.

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