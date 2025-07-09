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Почему напитки горячее 65–70°C могут спровоцировать рак, объяснила врач

Врач Чистякова: напитки горячее 65–70°C могут спровоцировать развитие рака

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Систематическое воздействие напитков, температура которых превышает примерно 65–70°C, повышает риски развития рака желудка и пищевода, рассказала «Газете.Ru» онколог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мария Чистякова.

Раки желудка и пищевода — относятся к самым грозным онкологическим заболеваниям. Важным фактором, способствующим развитию рака пищевода и желудка, является длительное повреждение слизистой оболочки этих органов. Одним из путей такого повреждения может быть регулярное употребление обжигающе горячих напитков и блюд, а также избыточно острого и соленого.

«Систематическое воздействие напитков, температура которых превышает примерно 65–70°C, способно вызывать микроскопические ожоги и воспалительные процессы в слизистой пищевода. Постоянное травмирование тканей увеличивает вероятность формирования предраковых состояний, которые с течением времени могут перерасти в рак пищевода. Помимо чрезмерно горячей пищи, риск возникновения рака возрастает при частом употреблении плохо пережеванной и жесткой пищи, табакокурении, эзофагитах (воспалительных заболеваниях пищевода), злоупотреблении алкоголем», — рассказала врач.

Для снижения риска рекомендуется избегать употребления напитков с чрезмерно высокой температурой — дайте им слегка остыть до более комфортной температуры. По словам доктора, температура должна составлять примерно 50–60°C или ниже.

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