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Россиян предупредили о появлении морщин из-за воды в бассейне

Химик Дорохов: хлорка в бассейне может ускорить появление морщин

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Хлор и его соединения могут вызывать раздражение кожи, сухость и спровоцировать раннее появление морщин. Особенно чувствительны к таким воздействиям люди зрелого возраста, чья кожа и слизистые более уязвимы из-за естественных возрастных изменений, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Сам по себе хлор не вызывает морщины, но он способствует окислительному стрессу. При контакте с кожей хлор образует свободные радикалы, которые повреждают коллаген и эластин. Кроме того, взаимодействие хлора с потом и косметикой может приводить к образованию хлораминов — соединений, усиливающих воспаление и ускоряющих фотостарение. Исследования показывают, что у профессиональных пловцов, которые проводят много времени в хлорированной воде, чаще наблюдаются сухость кожи, морщины и пигментация», — объяснил химик.

После посещения бассейна многие сталкиваются с ощущением стянутости и сухости кожи. Дорохов объяснил: это происходит потому, что хлор разрушает липидный барьер — естественную защиту кожи.

«С возрастом кожа и так теряет влагу быстрее, а химическое воздействие усугубляет проблему. Чтобы минимизировать негативный эффект, рекомендуется принимать душ до и после плавания, — это создает защитную пленку и смывает остатки хлора. Использование увлажняющих кремов с церамидами помогает восстановить липидный слой, а средства с витамином С нейтрализуют окислительное действие хлора. В некоторых случаях могут помочь специальные барьерные спреи, которые наносятся перед посещением бассейна. При выборе бассейна стоит отдавать предпочтение тем, где применяются комбинированные системы очистки, например, озон и ультрафиолет», — рассказал специалист.

Ранее врач рассказал, в каком случае аллергия может пройти сама.

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