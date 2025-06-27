Ученые предупредили о смертельно опасном побочном эффекте препаратов для похудения

Сотни пациентов в Великобритании сообщили о развитии острого панкреатита после приема препаратов для похудения и лечения диабета на основе GLP-1. В некоторых случаях воспаление поджелудочной железы оказалось смертельным, что вынудило Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) начать исследование побочных эффектов. Об этом сообщает Medicines and Healthcare products Regulatory Agency's (MHRA).

С начала 2025 года в систему Yellow Card, где фиксируются нежелательные реакции на лекарства, поступили десятки сообщений: 22 случая панкреатита после приема семаглутида (Ozempic и Wegovy) и 101 — после тирзепатида (Mounjaro). Всего с начала использования препаратов в MHRA зарегистрировано почти 400 таких случаев, и почти половина связана с Mounjaro.

Острый панкреатит — это внезапное воспаление поджелудочной железы, сопровождающееся сильными болями в животе, тошнотой и лихорадкой, часто требующее госпитализации. По инструкции к препаратам GLP-1, воспаление поджелудочной — редкое осложнение, встречающееся примерно у одного из 100 пациентов.

В MHRA подчеркивают, что рост числа сообщений совпал с увеличением числа пациентов, принимающих эти лекарства. Чтобы понять возможные причины, в том числе генетические, агентство призывает пациентов и врачей сообщать о случаях панкреатита. Всем госпитализированным будет предложено принять участие в исследовании Yellow Card Biobank, где, помимо сбора информации, ученые проведут анализ ДНК по образцам слюны.

Хотя генетической связи с панкреатитом на фоне приема GLP-1 пока не установлено, MHRA считает, что гены могут влиять на восприимчивость к побочным эффектам.

«Почти треть побочных реакций на лекарства можно было бы предотвратить с помощью генетического тестирования», — отметила доктор Элисон Кейв, главный специалист по безопасности MHRA.

В компаниях Lilly (Mounjaro) и Novo Nordisk (Ozempic, Wegovy) напомнили, что воспаление поджелудочной указано в инструкции как редкий побочный эффект и что пациенты должны принимать лекарства только по назначению врача и под его наблюдением.

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