Названа неожиданная опасность отказа от завтрака

Регулярный отказ от завтрака может привести к усилению симптомов депрессии и ослаблению внимания у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Гонконга. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

В исследовании приняли участие 3154 человека. Оно было проведено в рамках проекта Hong Kong Youth Epidemiological Study. Анализ пищевых привычек добровольцев показал: около 15% подростков и молодых людей вовсе не завтракают, тогда как 33% делают это ежедневно. Пропуск утреннего приема пищи оказался связан с усилением симптомов депрессии и тревожности, а также ухудшением социальных и учебных функций.

Ключевой причиной такой взаимосвязи, по словам авторов, выступает ухудшение способности к концентрации. Молодые люди, которые регулярно пропускают завтрак, чаще испытывают трудности с удержанием внимания. Также исследование показало, что отказ от первого приема пищи коррелирует с повышенной импульсивностью.

Дополнительный анализ подтвердил, что снижение концентрации объясняет более трети взаимосвязи между отсутствием завтрака и депрессивными проявлениями.

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