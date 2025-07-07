Врач рассказал, какой тип кофе нельзя пить за завтраком

Vanitatis: на завтрак нельзя употреблять кофе, обжаренный с сахаром

В качестве первого приема пищи не следует употреблять белый хлеб, хлопья, сладкие фруктовые напитки и кофе торрефакто, обжаренный с добавлением сахара. Об этом заявил терапевт Александр Олмос в интервью изданию Vanitatis.

По словам специалиста, один из самых вредных, но при этом самых распространенных вариантов утреннего приема пищи — это сочетание белого хлеба и сладких хлопьев.

«Такой завтрак провоцирует резкий подъем уровня глюкозы в крови. Обычно за ним следует такой же резкий энергетический спад и чувство голода, которое трудно контролировать», — отметил эксперт.

Также врач предостерег от употребления фруктовых соков и смузи. По словам эксперта, такие напитки кажутся «здоровыми», на самом деле также содержат много углеводов.

Еще один нежелательный компонент завтрака — кофе, приготовленный по технологии «торрефакто». При таком способе обжарки зерна покрывают сахаром. Это позволяет нейтрализовать излишнюю горечь и кислоту, а также увеличивает насыщенность и крепость напитка.

Однако, по словам доктора Олмоса, употребление такого кофе на завтрак может нарушать процесс пищеварения и мешать усвоению питательных веществ. Причинами являются высокое содержание глюкозы и возможность образования токсичных соединений при карамелизации сахара.

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