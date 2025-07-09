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Названы самые важные для долголетия системы организма

Nature: молодой мозг и иммунная система могут быть ключом к долголетию
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Скорость старения мозга и иммунной системы может оказывать куда более существенное влияние на продолжительность жизни, чем состояние сердца или легких. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Икана в Маунт-Синай (Нью-Йорк). Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Ученые проанализировали уровни почти трех тысяч белков в образцах крови более 44 тысяч участников британского проекта UK Biobank. Возраст добровольцев составил от 40 до 70 лет.

На основе данных о распределении этих белков в организме исследователи оценили состояние 11 основных систем и органов — включая мозг, сердце, легкие, печень, почки, кишечник, поджелудочную железу, мышцы, жировую ткань и иммунную систему.

Затем команда использовала модели искусственного интеллекта, способные предсказывать «возраст» каждой из этих областей на основе состава крови. Это позволило выделить случаи, когда отдельные органы старели быстрее или медленнее, чем остальные.

Оказалось, что наличие хотя бы одного преждевременно «изношенной» составляющей организма значительно повышало риск ранней смерти. Особенно опасным было старение сердца и иммунной системы — у таких людей вероятность летального исхода в течение последующих 11 лет была в 1,5–3 раза выше.

При этом молодые на биологическом уровне мозг и иммунитет, напротив, снижали риск летального исхода. Самый выраженный защитный эффект наблюдался у участников, у которых обе системы сохранялись в особенно хорошем состоянии.

«Мозг и иммунная система координируют многие другие процессы в организме. Их дисфункция может вызывать каскадные нарушения, что неудивительно с точки зрения влияния на долголетие», — поясняет один из авторов исследования, Гамильтон Се-Хви О.

Ученые, однако, отмечают, что белковые маркеры не всегда идеально отражают состояние внутренних органов. Некоторые эксперты утверждают, что уровень белков в крови может не одинаково точно указывать на старение разных тканей, а значит, значения некоторых органов в результатах могут быть переоценены.

Ранее ученые раскрыли секрет долголетия черепах.

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