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Привычка пить воду снижает риск инсульта, подтвердили ученые

JSCD: привычка пить больше воды снижает риск инсульта на 25%
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление достаточного количества воды может снизить риск инсульта на 25%. К такому выводу пришли китайские ученые. Результаты опубликованы в Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases (JSCD).

В качестве базы для анализа использовались данные Национального исследования здоровья и питания США (NHANES), охватывающие период с 1999 по 2020 год. В выборку вошли более 49 тысяч человек старше 20 лет. Мужчины составляли около 48% от общего числа участников.

Авторы исключили влияние таких факторов, как возраст, пол и общее потребление калорий, сосредоточившись именно на объеме потребляемой жидкости. Анализ показал: у людей, которые пили больше всего воды, риск инсульта был на четверть ниже по сравнению с теми, кто не уделял внимания поддержанию водного баланса.

Ученые отдельно проанализировали истории болезни участников, ежедневно потреблявших менее 1,4 литра жидкости (примерно шесть стандартных чашек). У таких людей вероятность острого нарушения кровоснабжения головного мозга оказалась значительно выше.

Исследователи подчеркнули, что поддержание водного баланса — важная и простая мера профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное потребление достаточного объема воды может стать ключевым фактором в снижении риска инсульта, особенно у людей среднего и старшего возраста.

Ранее врач назвал диету, грозящую инфарктом в молодом возрасте.

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