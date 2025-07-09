Названа диета, снижающая риск воспалительных заболеваний кишечника

Международная команда ученых выяснила, что здоровое растительное питание снижает риск развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), включая болезнь Крона и язвенный колит. Работа опубликована в журнале Molecular Nutrition & Food Research (MNFR).

Ученые проанализировали данные более 143 тысяч человек из Великобритании, отслеживая их рацион и здоровье в течение среднего периода в 14,5 лет. За это время ВЗК развились у 1 117 участников: 795 случаев язвенного колита и 322 — болезни Крона.

Выводы оказались однозначными. Здоровая растительная диета снижала риск язвенного колита на 8%, а болезни Крона — на 14%. Напротив, питание, включающее много животных жиров, повышала риск болезни Крона на 15%.

Ключевыми защитными продуктами оказались овощи и фрукты, обладающие выраженными противовоспалительными свойствами, что подтвердили и анализы крови участников.

«Наше исследование показывает, что здоровая растительная диета может защищать от заболеваний кишечника, благодаря своим противовоспалительным эффектам», — заключил ведущий автор, доктор медицины Чжэ Шэнь из Медицинской школы Чжэцзянского университета.

Ранее была названа диета, улучшающая мозговое кровообращение.