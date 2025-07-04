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Названа диета, улучшающая мозговое кровообращение

JCEM: кетодиета увеличивает мозговой кровоток на 22%
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Shutterstock/Oleksandra Naumenko

Международная команда ученых выяснила, что кетогенная диета способна значительно улучшать кровоснабжение мозга и повышать уровень BDNF — белка, который поддерживает здоровье нейронов. Это первый клинический результат такого рода, полученный у здоровых людей без когнитивных нарушений. Работа опубликована в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

BDNF (brain-derived neurotrophic factor) отвечает за выживание нейронов, формирование памяти и обучение. Его снижение связано с болезнью Альцгеймера.

В исследовании участвовали 11 взрослых с лишним весом в возрасте от 50 до 70 лет. Все они последовательно прошли две трехнедельные диеты: стандартную и кетогенную (75% жиров, 20% белков, 5% углеводов). При кетодиете участники достигли состояния кетоза, когда организм начинает использовать кетоновые тела в качестве альтернативного источника энергии. После трех недель на кето-диете мозговой кровоток у них увеличился в среднем на 22%, а уровень белка BDNF вырос на 47%. По мнению авторов, кетоны не только снабжают мозг энергией, но и активизируют защитные механизмы на клеточном уровне.

Хотя исследование было небольшим по объему, результаты оказались стабильными и подтвердились высокоточной ПЭТ-визуализацией и анализами крови.

Ученые подчеркивают: кетодиета может быть потенциальным инструментом поддержания здоровья мозга в зрелом возрасте, но для окончательных выводов необходимы более масштабные и длительные исследования.

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