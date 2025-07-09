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В Японии разработали неожиданный способ похудения

ComMedicine: редактирование генов заменит «Оземпик»
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Depositphotos

Новая разработка японских исследователей может в корне изменить подход к лечению ожирения и диабета. Вместо регулярных уколов популярных препаратов для снижения веса, ученые из Университета Осаки предложили одноразовое генетическое вмешательство, после которого организм сам начинает вырабатывать нужное вещество. Работа опубликована в журнале Communications Medicine (ComMedicine).

Вместо того чтобы корректировать мутации, вызывающие заболевание (как это обычно делает генная терапия), исследователи внедрили в клетки печени мышей новый ген, кодирующий эксенатид — аналог гормона GLP-1, снижающего аппетит и улучшающего обмен веществ. Эксенатид используется и в уже одобренных препаратах для лечения диабета и снижения веса, но обычно его нужно вводить регулярно.

«Наш подход объединил плюсы генной терапии и биологических препаратов, — объяснил руководитель исследования Кейичиро Судзуки. — Мы показали, что можно внедрить в организм ген, и клетки сами начнут вырабатывать нужный препарат в течение нескольких месяцев, без необходимости постоянных инъекций».

У обработанных мышей уровень эксенатида в крови оставался стабильным долгое время, а сами животные меньше ели, медленнее набирали вес и лучше усваивали глюкозу. Побочных эффектов зафиксировано не было.

Авторы отмечают, что этот метод может подойти для лечения не только ожирения, но и других хронических заболеваний, не связанных с конкретными генетическими мутациями, — таких как диабет второго типа и воспалительные заболевания.

Если эффективность метода подтвердится в дальнейших исследованиях, он может стать основой для создания новых, длительно действующих препаратов, которые улучшат качество жизни пациентов и избавят их от необходимости регулярных инъекций.

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