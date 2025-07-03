На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие люди больше склонны к тревожности и депрессии

SPPE: одиночество в подростковом возрасте повышает риск депрессии у взрослых
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что сочетание одиночества и низкой психологической устойчивости в подростковом возрасте значительно увеличивает риск развития тревожности и депрессии в дальнейшем.Работа опубликована в журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (SPPE).

Психологическая устойчивость — это способность человека справляться с трудностями и эмоциональными нагрузками. Подростки с низкой устойчивостью хуже адаптируются к стрессам, а одиночество усугубляет ситуацию.

«Мы проанализировали, как одиночество в подростковом возрасте — само по себе и в сочетании с низкой психологической устойчивостью — влияет на психическое здоровье во взрослом возрасте», — рассказала автор работы Наян Дипак Парликар, аспирантка кафедры общественного здравоохранения и сестринского дела Норвежского университета естественных и технических наук.

Результаты показали: подростки, испытывающие одновременно одиночество и обладающие низкой устойчивостью к стрессу, находятся в особенно уязвимой группе. В сравнении с другими подростками (например, испытывающими только одиночество или только низкую устойчивость), риск развития депрессии и тревожных расстройств у них значительно выше.

«Наши данные подчеркивают, насколько важно рано выявлять таких подростков и быстро вмешиваться», — добавила Парликар.

В качестве профилактики исследователи предлагают ввести школьные программы по развитию социальных навыков и формированию устойчивости, а также использовать психотерапевтические подходы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, адаптированные под особенности подростков.

Ранее был назван простой способ улучшить память и внимание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами