Стало известно, какие люди больше склонны к тревожности и депрессии

Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что сочетание одиночества и низкой психологической устойчивости в подростковом возрасте значительно увеличивает риск развития тревожности и депрессии в дальнейшем.Работа опубликована в журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (SPPE).

Психологическая устойчивость — это способность человека справляться с трудностями и эмоциональными нагрузками. Подростки с низкой устойчивостью хуже адаптируются к стрессам, а одиночество усугубляет ситуацию.

«Мы проанализировали, как одиночество в подростковом возрасте — само по себе и в сочетании с низкой психологической устойчивостью — влияет на психическое здоровье во взрослом возрасте», — рассказала автор работы Наян Дипак Парликар, аспирантка кафедры общественного здравоохранения и сестринского дела Норвежского университета естественных и технических наук.

Результаты показали: подростки, испытывающие одновременно одиночество и обладающие низкой устойчивостью к стрессу, находятся в особенно уязвимой группе. В сравнении с другими подростками (например, испытывающими только одиночество или только низкую устойчивость), риск развития депрессии и тревожных расстройств у них значительно выше.

«Наши данные подчеркивают, насколько важно рано выявлять таких подростков и быстро вмешиваться», — добавила Парликар.

В качестве профилактики исследователи предлагают ввести школьные программы по развитию социальных навыков и формированию устойчивости, а также использовать психотерапевтические подходы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, адаптированные под особенности подростков.

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