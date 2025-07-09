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Стало известно, когда болезнь Паркинсона приводит к деменции

npj PD: риск деменции повышается при правосторонней болезни Паркинсона
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Ученые из Университета Женевы установили, что развитие деменции при болезни Паркинсона может зависеть от того, с какой стороны тела впервые проявились симптомы. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале npj Parkinson's Disease (PD).

По оценкам ученых, болезнью Паркинсона страдают около 10 миллионов человек по всему миру. В большинстве случаев заболевание начинается асимметрично — с поражения одной стороны тела. Хотя болезнь традиционно ассоциируется с двигательными нарушениями — тремором, ригидностью мышц и замедлением движений, — она также затрагивает психику и когнитивные функции. Механизмы этих изменений пока остаются недостаточно изученными.

Швейцарские ученые проанализировали 80 ранее опубликованных исследований с участием как здоровых людей, так и пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, и выявили четкую закономерность. У людей, у которых болезнь Паркинсона сначала затрагивает правую сторону тела, значительно повышается риск развития деменции. Также выяснилось, что при поражении левой стороны чаще наблюдаются тревожность, депрессия и трудности с распознаванием эмоций.

По мнению авторов, такое разделение может быть связано с особенностями функциональной организации мозга. Отмечается, что для понимания механизмов, лежащих в основе такого эффекта, нужны дополнительные исследования.

Ученые надеются, что новые данные помогут врачам точнее прогнозировать течение заболевания и адаптировать терапевтические подходы. Так, пациентам с «правосторонней» болезнью Паркинсона может потребоваться ранняя когнитивная поддержка, а «левосторонней» — психологическая и психиатрическая помощь.

Ранее ученые назвали жир на животе фактором риска деменции у мужчин.

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