проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Пенистый кал у ребенка оказался признаком непереносимости грудного молока

Врач Горячева: пенистый кал может указывать на лактазную недостаточность у младенца

true
true
true
close
Vad-Len/Shutterstock/FOTODOM

Пенистый, полностью впитывающийся в подгузник кал может указывать на лактазную недостаточность у младенца, а рвота, понос с кровью и высыпания — на аллергию, вызванную коровьим молоком, которое пьет мама. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Горячева.

«У детей чаще всего встречается транзиторная лактазная недостаточность. Это значит, что ферменты для переваривания лактозы вырабатываются в малых количествах. Диагностика обычно основывается на клинических жалобах. Обычно это ребенок со вздутым животом, он не очень хорошо набирает вес, а когда начинает сосать грудь мамы (либо пьет смесь, содержащую лактозу), начинает извиваться, отказывается от соска либо от бутылки, выпрямляться. И главное — это пенистый, полностью впитывающийся в подгузник кал. Он похож на пену, которая образуется, если взболтать бутылку кока-колы. Если же этих жалоб нет, лактазная недостаточность как диагноз, очень сомнительна», – рассказала врач.

При этом при аллергии на молоко будут другие симптомы. При аллергии на белок коровьего молока его употребление будет приводить к рвотам, поносу с кровью, возможным высыпаниям и так далее.

«Поэтому в этом случае тактика врача очень строго должна быть направлена на исключение продуктов, содержащих даже следы белка коровьего молока из рациона», – рассказала врач.

Ранее были названы пять факторов, которые повышают риск диабета у беременных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами