Пенистый кал у ребенка оказался признаком непереносимости грудного молока

Пенистый, полностью впитывающийся в подгузник кал может указывать на лактазную недостаточность у младенца, а рвота, понос с кровью и высыпания — на аллергию, вызванную коровьим молоком, которое пьет мама. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Горячева.

«У детей чаще всего встречается транзиторная лактазная недостаточность. Это значит, что ферменты для переваривания лактозы вырабатываются в малых количествах. Диагностика обычно основывается на клинических жалобах. Обычно это ребенок со вздутым животом, он не очень хорошо набирает вес, а когда начинает сосать грудь мамы (либо пьет смесь, содержащую лактозу), начинает извиваться, отказывается от соска либо от бутылки, выпрямляться. И главное — это пенистый, полностью впитывающийся в подгузник кал. Он похож на пену, которая образуется, если взболтать бутылку кока-колы. Если же этих жалоб нет, лактазная недостаточность как диагноз, очень сомнительна», – рассказала врач.

При этом при аллергии на молоко будут другие симптомы. При аллергии на белок коровьего молока его употребление будет приводить к рвотам, поносу с кровью, возможным высыпаниям и так далее.

«Поэтому в этом случае тактика врача очень строго должна быть направлена на исключение продуктов, содержащих даже следы белка коровьего молока из рациона», – рассказала врач.

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