Названы пять факторов, которые повышают риск диабета у беременных

Возраст после 35 лет, поликистоз яичников, низкая физическая активность, избыточный вес до беременности и инсулинорезистентность повышают риск развития гестационного диабета у беременной, рассказала «Газете.Ru» гинеколог-эндокринолог, акушер Ольга Каплина.

Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это одно из наиболее частых осложнений беременности, которое встречается примерно в 10–20% случаев. Его развитие связано с физиологическими изменениями в организме женщины, в частности — с повышенной инсулинорезистентностью.

«Гестационный диабет может развиться у любой беременной женщины, но вероятность его появления значительно выше при наличии определенных факторов. Среди них инсулинорезистентность: снижение чувствительности клеток к инсулину, которое может привести к нарушению углеводного обмена. Если в семье есть случаи сахарного диабета, риск возрастает, как и если в прошлую беременность у вас уже был этот диагноз. Избыточный вес до беременности или его быстрый набор дают дополнительную нагрузку на обмен веществ, что повышает риски ГСД. Низкая физическая активность, возраст женщины старше 30–35 лет, поликистоз яичников или метаболические нарушения до беременности тоже повышают риски», — рассказала врач.

В отличие от диабета 1-го и 2-го типа, гестационный диабет, как правило, проходит после родов. Однако он требует обязательного наблюдения, поскольку может повлиять на течение беременности и в будущем увеличить риск развития сахарного диабета 2-го типа у матери.

«Чтобы контролировать состояние беременной с этим диагнозом, существуют системы непрерывного мониторинга глюкозы (FreeStyle Libre, POCTech СТ14i), они помогают отслеживать уровень сахара в реальном времени без постоянных проколов пальца. НМГ особенно показан при признаках диабетической фетопатии — например, при увеличенной окружности живота плода (более 75-го перцентиля по УЗИ). Это помогает выявить скрытые скачки сахара после еды и ночью, что важно для своевременной коррекции образа жизни», — отмечает врач.

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