Кофе может давать эффект расслабления и сонливости, рассказал нарколог

При регулярном и частом употреблении кофе стимулирующее действие кофеина ослабевает и может приводить к обратному эффекту: расслаблению, сонливости, снижению тонуса, рассказал «Газете.Ru» врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

«При регулярном и частом употреблении кофе стимулирующее действие кофеина ослабевает – по аналогии с наркотиками. Организм адаптируется. Основное действие кофеина — блокирование аденозиновых рецепторов, в результате чего не наступает усталость, и организм продолжает активно работать. При хроническом употреблении кофеина аденозин не может прикрепляться к своим рецепторам. В ответ на это в мозге синтезируются новые аденозиновые рецепторы. В итоге человек начинает чувствовать сонливость, утомление, хотя продолжает пить кофе в относительно больших количествах. Именно поэтому кофе не стоит пить в больших количествах – не столько из-за вреда, сколько из-за парадоксального действия», – рассказал врач.

По словам врача, этому эффекту есть и практические наблюдения: так называемый эффект 30-го километра.

«Установлено, что у водителей грузовиков большое количество аварий происходит на участке от 30 до 50 км от начала маршрута. Причина – люди ожидают бодрящего эффекта от кофе, но получают противоположный результат: кофе употребляется слишком часто и перестает «работать», – заключил доктор.

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