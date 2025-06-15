Врач рассказала, сколько клетчатки безопасно потреблять в день

WelnessPulse: в день безопасно потреблять до 50-60 граммов клетчатки

В день безопасно потреблять не более 50-60 граммов растительных пищевых волокон. Превышение этой нормы может вызвать расстройства пищеварения и привести к нарушению всасывания питательных веществ. Об этом изданию WelnessPulse рассказала диетолог Леа Ветцелл (США).

Врач объяснила, что клетчатка — это углевод, содержащийся в продуктах растительного происхождения. Он играет важную роль в поддержании здоровья кишечника и профилактике хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония. По словам диетолога, клетчатку можно условно разделить на два типа.

Растворимая клетчатка образует в желудке гелеобразное вещество, замедляющее пищеварение и позволяющее дольше чувствовать себя сытым. Регулярное употребление этого вида пищевых волокон помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови. К продуктам с высоким содержанием растворимой клетчатки относятся авокадо, яблоки, бананы, овес и черная фасоль.

Нерастворимая клетчатка остается целой, когда проходит по пищеварительному тракту. Она помогает повысить чувствительность к инсулину и поддерживать здоровье кишечника. Богатыми источниками нерастворимой клетчатки являются цельнозерновая мука, отруби, орехи, семена, а также кожура многих фруктов и овощей.

Несмотря на очевидную пользу клетчатки, ее неадекватное потребление может привести к неприятным последствиям.

«Превышение нормы в 50–60 граммов может привести к таким неприятным симптомам, как вздутие живота, газообразование или даже нарушение всасывания питательных веществ. Другие признаки избытка клетчатки могут включать дискомфорт, запор, диарею и боли в животе. Поэтому при потреблении клетчатки нужно соблюдать умеренность — на каждую тысячу калорий в рационе должно приходиться 14 граммов пищевых волокон», — рассказала эксперт.

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