Ученых встревожил резкий рост случаев рака желудочно-кишечного тракта у молодых людей

Международная команда ученых зафиксировала стремительный рост случаев рака желудочно-кишечного тракта у людей моложе 50 лет по всему миру. Особенно заметным оказался подъем в заболеваемости колоректальным раком — раком ободочной и прямой кишки. Работа опубликована в журнале BJS.

В то время как общее число случаев колоректального рака снизилось с 66,2 до 35,7 на 100 тысяч человек с 1985 по 2018 год, число заболевших среди молодых, наоборот, выросло. С 2000 по 2017 год количество новых случаев у людей младше 50 лет увеличилось почти на 50% — с 5,9 до 8,4 на 100 тысяч. У родившихся в 1990 году риск заболеть колоректальным раком в два-четыре раза выше, чем у поколения 1950-х годов.

Особенно быстро заболеваемость растет в развитых странах. Например, в 20 европейских странах с 2004 по 2016 год зафиксирован рост раннего колоректального рака у людей в возрасте от 20 до 49 лет. В США колоректальный рак уже стал основной причиной смертности от онкологии среди мужчин до 50 лет и второй — среди женщин этой возрастной группы.

По словам исследователей, болезнь у молодых часто диагностируется с опозданием, поскольку ни врачи, ни пациенты не предполагают рак. В результате он нередко обнаруживается уже на поздних стадиях. При этом молодым пациентам зачастую назначают более агрессивное лечение, которое не всегда увеличивает выживаемость.

«Молодые люди сталкиваются с особыми проблемами: они еще только строят карьеру, заводят семьи и воспитывают детей. Рак нарушает все эти планы, нередко вызывая финансовые и психологические трудности», — отметила соавтор исследования Сара Чар.

Среди факторов риска ученые называют ожирение (в том числе в подростковом возрасте), малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем и вредной пищей. У женщин с ИМТ выше 30 риск раннего рака кишечника почти вдвое выше, чем у женщин с нормальным весом.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для разработки новых подходов к скринингу, профилактике и лечению этого заболевания.

Ранее был назван тип женщин, наиболее уязвимый к раку груди.