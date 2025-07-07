Назван тип женщин, наиболее уязвимый к раку груди

Избыточный вес особенно опасен для женщин в постменопаузе, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания. Как выяснила международная команда ученых, именно в этой группе риск развития рака груди значительно выше. Работа опубликована в журнале Cancer.

ИМТ (индекс массы тела) — это показатель, рассчитываемый как вес в килограммах, деленный на квадрат роста в метрах. Значения от 18,5 до 24,9 считаются нормальными, а от 25 и выше — избыточным весом.

Хотя ранее уже было установлено, что высокий индекс массы тела (ИМТ) повышает вероятность появления рака груди у женщин после менопаузы, до сих пор не было ясно, усиливается ли этот риск при наличии других хронических заболеваний. Группа под руководством доктора Хайнца Фрайслинга из Международного агентства по изучению рака проанализировала данные почти 170 тысяч женщин из европейского проекта EPIC и британского биобанка UK Biobank. В начале исследования у всех участниц не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

За 10 лет наблюдений у 6793 женщин развился рак груди. Ученые выяснили, что каждые дополнительные 5 кг/м² ИМТ увеличивали риск онкологии на 31% у тех, кто за это время перенес сердечно-сосудистые болезни. У женщин без таких заболеваний риск также возрастал, но в меньшей степени — на 13%. При этом наличие диабета второго типа, как показало исследование, не влияло на связь между лишним весом и риском рака груди.

По оценкам авторов, сочетание избыточного веса и сердечно-сосудистых заболеваний может приводить к 153 дополнительным случаям рака груди на 100 тысяч женщин в год.

«Результаты могут лечь в основу более точных программ скрининга для женщин с повышенным риском рака груди», — отметил доктор Фрайслинг.

По его словам, открытие также подчеркивает важность включения женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями в программы по снижению веса для профилактики онкологических заболеваний.

Ранее был назван ключевой фактор развития рака яичников.