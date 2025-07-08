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Ученые впервые смогли расшифровать архитектуру человеческого мозга

Brain Medicine: генные сети помогли расшифровать устройство мозга
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Нейробиолог доктор Майкл Олтем из Университета Калифорнии представил прорывной метод анализа генов, который может кардинально изменить наше понимание работы мозга. Его исследования в области коэкспрессии генов позволили выявить, как различные группы генов взаимодействуют в мозге, что играет важную роль в изучении множества неврологических заболеваний, включая опухоли мозга. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

Коэкспрессия генов — это процесс, при котором несколько генов активируются одновременно или в схожий момент времени. Это может свидетельствовать о том, что эти гены выполняют взаимосвязанные функции в клетке или ткани.

Метод, разработанный Олтемом и его командой, называется WGCNA (Weighted Gene Coexpression Network Analysis). Этот подход позволяет не просто анализировать активность отдельных генов, а выявлять устойчивые паттерны их взаимодействия в различных клеточных типах. Это открытие значительно улучшает понимание того, как клетки мозга работают в совокупности, и может стать основой для разработки новых биомаркеров и методов лечения злокачественных опухолей мозга.

Исследования Олтема также показали, что коэкспрессия генов может стать ключом к поиску молекулярных маркеров, которые помогут не только диагностировать заболевания мозга, но и разрабатывать более точные и индивидуализированные методы лечения.

По мнению ученого, результаты работы открывают новые горизонты в нейробиологии и медицинских исследованиях, предоставляя возможности для более глубокого понимания мозга и создания эффективных методов лечения его патологий.

Ранее ученые выяснили, что в мозге взрослых продолжают формироваться новые клетки.

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