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В мозге взрослых продолжают формироваться новые клетки, выяснили ученые

Science: новые нейроны продолжают формироваться даже у пожилых людей
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Исследователи из Каролинского института в Швеции нашли убедительные доказательства того, что в гиппокампе — области мозга, ответственной за память и обучение, — продолжают образовываться новые нейроны даже у пожилых людей. Работа опубликована в журнале Science.

Ученые проанализировали ткани мозга людей от младенческого до 78-летнего возраста. С помощью методов секвенирования РНК и машинного обучения они проследили весь путь развития нейронов — от стволовых клеток до незрелых, находящихся в фазе деления. Новые клетки были обнаружены в зубчатой извилине гиппокампа — участке, важном для формирования воспоминаний и адаптации к новым условиям.

«Нам удалось идентифицировать предшественников нейронов — клетки, из которых они образуются. Это означает, что нейрогенез продолжается во взрослом мозге», — рассказал профессор Йонас Фрисен, руководитель исследования.

Ранее сам Фрисен в 2013 году уже показывал, что в мозге взрослых образуются нейроны, используя метод измерения количества углерода-14 в ДНК. Однако до сих пор оставалось неясно, действительно ли в мозге присутствуют клетки, из которых формируются нейроны, и насколько активно они делятся.

Открытие подтверждает, что такие клетки существуют, и открывает путь к разработке терапии, стимулирующей восстановление мозга — в том числе при болезни Альцгеймера и психических расстройствах.

Ранее компьютерные модели впервые раскрыли тайну старения мозга.

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