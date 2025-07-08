Биолог рассказал о неожиданной опасности включения света ночью

Нейробиолог Рэнди Дж. Нельсон рассказал о последствиях нарушения циркадных ритмов, связанных с воздействием искусственного освещения ночью. Свет ночью ухудшает качество сна и влияет на организм. Он нарушает работу иммунной системы, вызывает воспаление, проблемы с обменом веществ и психоэмоциональные расстройства. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

Доктор Нельсон, заведующий кафедрой нейробиологии в Университете Западной Вирджинии, уже более десяти лет исследует, как циркадные нарушения влияют на здоровье. Его данные показали, что искусственный свет разрушает естественные физиологические процессы, сформированные эволюцией под циклы света и темноты. Сбой ритмов может привести к ожирению, депрессии и тревожным расстройствам.

Нельсон также проводит клинические испытания для улучшения состояния пациентов в реанимациях, где неправильное освещение замедляет выздоровление. Его исследования затрагивают и медсестер, работающих в ночные смены: команда доктора тестирует устройства для восстановления циркадных ритмов, что может повысить их работоспособность и качество сна.

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