Еда на бегу вызывает у организма стресс

Желудочно-кишечный тракт человека не ориентирован на прием пищи во время движения. Еда на ходу вызывает у организма стресс, который приводит к возникновению заболеваний ЖКТ и перееданию, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«Если мы едим на бегу, у нас срабатывает система «Бей или беги». Процесс пищеварения начинается еще с ротовой полости. Если мы находимся в движении, то совершаем меньшее количество жевательных движений, ротовая полость не обрабатывается ферментами полноценно, желудочно-кишечный тракт не успевает подготовиться, не работает как нужно кровоснабжение, не готов желудок, в том числе его нижние отделы. Срабатывает система выработки кортизола – стрессового гормона, который не позволяет нам полноценно переваривать пищу. В итоге это приводит нас к ряду состояний, одним из которых является переедание», – отметила Тарасова.

На бегу мы используем пищу, которая удобно помещается в руке, – например фастфуд. Это не полноценный обед, завтрак и ужин. В основном фастфуд – это углеводная и жировая пища, белковых составляющих в нём достаточно мало. Она мгновенно приводит нас к перееданию, которое оказывает влияние на весь организм, вызывает ряд метаболических нарушений и приводит к лишнему весу и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Минимальные изменения, которые возможны при потреблении пищи на бегу – это нарушения в желудочно-кишечном тракте, отмечает врач.

«Если мы быстро поели, то ощущаем тяжесть в брюшной полости и пьём, растворяя не готовые к процессу пищеварения желудочно-кишечные ферменты. В итоге возникает масса нарушений, которые приводят к нарушению микрофлоры кишечника, гастриту, колиту и синдрому разраженного кишечника,» – заключила доктор.

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