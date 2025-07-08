Ученые раскрыли, почему некоторые младенцы постоянно плачут

JCPP: частота плача у младенцев зависит от генетики на 50—70%

Частота плача у младенцев в возрасте двух-пяти месяцев на 50—70% определяется генетикой, а не внешними раздражителями. К такому выводу пришли ученые из Университета Уппсалы в Швеции. Результаты исследования опубликованы в журнале JCPP Advances.

В исследовании приняли участие около тысячи близнецов со всей Швеции. Родители заполняли анкеты, в которых описывали, как часто их дети плачут, как быстро успокаиваются и как спят. Опрос проводился дважды — когда младенцам было два и пять месяцев. Сравнение поведения однояйцевых и разнояйцевых близнецов позволило определить вклад генетики в эти особенности.

Наиболее выраженная связь с наследственностью наблюдалась при анализе плача. Генетика объясняла примерно 50% различий в возрасте двух месяцев и до 70% — к пяти месяцам.

«Это может стать утешением для родителей: часто плачущий ребенок — не их вина», — поясняет автор исследования Шарлотта Викторссон.

Оставшиеся различия в поведении детей связаны с уникальными факторами среды — то есть индивидуальными особенностями условий, в которых растет каждый ребенок, включая распорядок дня и атмосферу в семье.

Исследователи также выяснили, что ночные пробуждения младенцев больше зависят от окружающей обстановки, чем от генетики. А способность успокаиваться после укладывания на сон — сначала почти полностью определяется внешними условиями, но к пяти месяцам частично зависит и от наследственных факторов.

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