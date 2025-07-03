Названы пять способов, которые помогают прорезаться зубам у ребенка

Прорезывание зубов у малышей часто связано с неприятными ощущениями и недомоганием. Чтобы снизить боль и дискомфорт, в это время можно следовать пяти советам, рассказала «Газете.Ru» практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

Прорезывание зубов является нормальным физиологическим процессом в полости рта. У всех детей он начинается в усредненные сроки. Обычно первыми появляются нижние центральные резцы, чаще всего это происходит в 6–7 месяцев. Далее прорезываются верхние центральные резцы, и уже к 3 годам, как правило, молочный прикус (20 зубов) полностью сформирован.

«Чтобы прорезывание зубов проходило безболезненно для детей и комфортно для родителей, нужно обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, процесс появления зубов проходит гораздо легче, если малыш находится на грудном вскармливании. В материнском молоке содержатся иммунные клетки, которые являются своеобразным регулятором настроения и способствуют быстрому прорезыванию молочных зубов. И конечно, с маминым молоком младенец получает наибольшее количество ценных питательных веществ, в том числе важного для зубов кальция», — рассказала врач.

Во-вторых, рекомендуется больше двигаться и играть днем, чтобы ребенок уставал и ночью крепко спал.

«Третий совет: используйте прорезыватели для зубов. Если вы видите, что малыш тянет руки в рот, значит, его беспокоит зуд. Можно использовать всевозможные прорезыватели, массировать силиконовыми пальчиками десны ребенка для снятия неприятных ощущений. При этом нужно следить за гигиеной предметов, чтобы снизить риски развития стоматита», — отметила доктор.

Маруфиди также добавила, что важно пересмотреть рацион в этот период. Кормить ребенка нужно небольшими порциями и не настаивать на приеме пищи, если он капризничает. Также важно обильно пить в этот период и не вводить в детский рацион новые продукты, чтобы не усугубить ситуацию. Снижение иммунитета в этот период может спровоцировать аллергические реакции на непривычные продукты.

«Еще один совет — отказаться от применения аптечных средств для местного снятия боли, например, кремов и мазей. Помимо активных компонентов, снимающих боль, в состав медикаментов могут входить вредные вещества. Они ухудшают пищеварение, вызывают аллергию, могут спровоцировать тошноту и рвоту, особенно если обильно смазывать ими десны. Среди побочных эффектов — судороги, потеря сознания, нарушение сердечного ритма», — добавила врач.

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