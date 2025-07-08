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В Росводоканале объяснили, как фильтруют воду в России

Кржановский из «Росводоканала»: водопроводная вода фильтруется тремя способами
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kei907/Shutterstock/FOTODOM

Водопроводная вода в России фильтруется через три системы, рассказал «Газете.Ru» GR-директор крупнейшего частного оператора отрасли Сергей Кржановский.

«Начинаем с механической очистки — фильтры удаляют крупнодисперсные загрязняющие вещества. К сооружениям механической очистки относятся решетки, сита, первичные отстойники, песколовки. Затем идет биологическая очистка — микроорганизмы (активный ил) используют органические загрязняющие вещества в качестве источника питания, приводя к их полному или частичному удалению. Эта фаза очистки осуществляется в аэротенках (резервуарах с принудительной аэрацией и высокой плотностью микроорганизмов), биопрудах и полях фильтрации», – рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Также дополнительно используется доочистка. Это фильтры с плавающей загрузкой обеспечивают дополнительную очистку осветленной биологически очищенной воды путем ее медленного безнапорного фильтрования.

«Мы применяем различные системы фильтрации, так как считаем защиту окружающей среды одним из основных приоритетов работы компании. К примеру, используем фильтры с плавающей загрузкой. Эта технология задерживают не осевшие на дно частицы минеральных и органических загрязнений. Внутри фильтров находятся гранулы из вспененного полистирола, которые ускоряют процесс фильтрования воды. Еще одна технология — самопромывные дисковые тканевые фильтры. За счет большого количества микроволокон они задерживают твердые частицы и взвешенные вещества», — рассказал Кржановский.

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