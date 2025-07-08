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В Росводоканале объяснили, за счет каких средств ремонтируют водопровод

Кржановский из «Росводоканала»: водопровод ремонтируется за счет нетарифного бизнеса
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Модернизация водопровода осуществляется за счет набора разных источников финансирования: заемных средств, а также средств, получаемых от нетарифных услуг, рассказал «Газете.Ru» GR-директор крупнейшего частного оператора отрасли Сергей Кржановский.

«Мы финансируем модернизацию за счет набора разных источников финансирования: заемных средств, а также средств, получаемых от нетарифных услуг, — это самые разные бизнесы. Сегодня у нас порядка 20 видов нетарифных услуг: от лабораторий или поверки приборов до различных экологических проектов. Это дает нам операционный доход, который мы реинвестируем в развитие. Сейчас у нас еще одно интересное направление нашего нетарифного бизнеса, когда мы берем в аутсорсинг очистные сооружения на крупных химических или промышленных предприятиях, и эксплуатируем их для очистки всего, что связано с водой», – рассказал Кржановский.

При этом, по словам Кржановского, наиболее выгодное направление – это проектирование и строительство очистных сооружений «под ключ» для крупных промышленных предприятий, заводов и фабрик.

«Таких проектов сейчас в работе несколько. Направление бизнеса, на котором группа зарабатывает ежедневно – это промывка сетей, в том числе в частном секторе, а также проведение поверки приборов учета», – заключил собеседник «Газеты.Ru».

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